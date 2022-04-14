Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144

Преимущества

Привод с усиленными закрытыми подшипниками

Ручейковый ремень

Двигатель с медной обмоткой

Бетономешалка PATRIOT БM 202С 577309144 имеет барабан объемом 180 л. Модель позволяет получать 110 литров бетонной смеси за раз. Данный агрегат - отличный вариант для бытового использования. Пригодится при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Двигатель закрыт металлическим кожухом