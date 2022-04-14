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Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
    Арт. X1350215301
    5.0
    2
    Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
    Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
    Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
    Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
      Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
      Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
      Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
      Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144

      Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1350215301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		530x770x770
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка PATRIOT БM 202С 577309144 имеет барабан объемом 180 л. Модель позволяет получать 110 литров бетонной смеси за раз. Данный агрегат - отличный вариант для бытового использования. Пригодится при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Двигатель закрыт металлическим кожухом

        Преимущества

        • Привод с усиленными закрытыми подшипниками
        • Ручейковый ремень
        • Двигатель с медной обмоткой