Бетономешалка Patriot BM 202C 577309144
Арт. X1350215301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|530x770x770
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PATRIOT БM 202С 577309144 имеет барабан объемом 180 л. Модель позволяет получать 110 литров бетонной смеси за раз. Данный агрегат - отличный вариант для бытового использования. Пригодится при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Двигатель закрыт металлическим кожухом
Преимущества
- Привод с усиленными закрытыми подшипниками
- Ручейковый ремень
- Двигатель с медной обмоткой