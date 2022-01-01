Бетономешалка Профмаш Б-180
Арт. X13502122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1210x700x1360
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка ПРОФМАШ Б-180 легко перемещается по рабочей площадке благодаря колесам диаметром 160 мм. Все элементы конструкции надежно соединены друг с другом болтами, в том числе лопасти с основанием. Полиамидный венец состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае необходимости без снятия барабана и привлечения квалифицированного специалиста. Данная модель позволяет получать до 90 литров строительного раствора за один замес. Питание от сети на 220 В расширяет сферу применения оборудования. Кожух двигателя выполнен из пластика. Материал чаши - металл.
Преимущества
- Отсутствие пробуксовки
- Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума
- Простота в обслуживании и сборке
- Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
- Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
- Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
- Двойная изоляция от поражения электрическим током
- Крепление лопастей к корпусу болтами
- Диаметр колес - 160 мм