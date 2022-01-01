Преимущества

Отсутствие пробуксовки

Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии

Низкий уровень шума

Простота в обслуживании и сборке

Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению

Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель

Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки

Двойная изоляция от поражения электрическим током

Крепление лопастей к корпусу болтами

Диаметр колес - 160 мм





Бетономешалка ПРОФМАШ Б-180 легко перемещается по рабочей площадке благодаря колесам диаметром 160 мм. Все элементы конструкции надежно соединены друг с другом болтами, в том числе лопасти с основанием. Полиамидный венец состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае необходимости без снятия барабана и привлечения квалифицированного специалиста. Данная модель позволяет получать до 90 литров строительного раствора за один замес. Питание от сети на 220 В расширяет сферу применения оборудования. Кожух двигателя выполнен из пластика. Материал чаши - металл.