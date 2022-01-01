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Бетономешалка Профмаш Б-180
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Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б-180
    Арт. X13502122
    Бетономешалка Профмаш Б-180

      Бетономешалка Профмаш Б-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13502122

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1210x700x1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка ПРОФМАШ Б-180 легко перемещается по рабочей площадке благодаря колесам диаметром 160 мм. Все элементы конструкции надежно соединены друг с другом болтами, в том числе лопасти с основанием. Полиамидный венец состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае необходимости без снятия барабана и привлечения квалифицированного специалиста. Данная модель позволяет получать до 90 литров строительного раствора за один замес. Питание от сети на 220 В расширяет сферу применения оборудования. Кожух двигателя выполнен из пластика. Материал чаши - металл.

        Преимущества

        • Отсутствие пробуксовки
        • Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
        • Низкий уровень шума
        • Простота в обслуживании и сборке
        • Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
        • Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
        • Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
        • Двойная изоляция от поражения электрическим током
        • Крепление лопастей к корпусу болтами
        • Диаметр колес - 160 мм