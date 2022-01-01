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Бетономешалка PRORAB ECM 125B1
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 125B1
    Арт. X1350296
    Бетономешалка PRORAB ECM 125B1

      Бетономешалка PRORAB ECM 125B1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350296

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Габариты, мм
      		1200x710x1350
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Венец
      		чугунный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Prorab ECM 125 B1 относится к бытовому классу оборудования для приготовления строительных смесей и растворов. Может использоваться в частном хозяйстве при небольших объемах строительства или отделочных работах. Простой в эксплуатации смеситель отличается надежной конструкцией и отсутствием необходимости специального обслуживания. Венец бетономешалки Prorab ECM 125 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Малое потребление электроэнергии
        • Простая система выгрузки раствора
        • Прочная металлическая конструкции
        • Не требует специального обслуживания