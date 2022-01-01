Бетономешалка PRORAB ECM 125B1

Преимущества

Простота эксплуатации

Малое потребление электроэнергии

Простая система выгрузки раствора

Прочная металлическая конструкции

Не требует специального обслуживания





Бетономешалка Prorab ECM 125 B1 относится к бытовому классу оборудования для приготовления строительных смесей и растворов. Может использоваться в частном хозяйстве при небольших объемах строительства или отделочных работах. Простой в эксплуатации смеситель отличается надежной конструкцией и отсутствием необходимости специального обслуживания. Венец бетономешалки Prorab ECM 125 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.