Бетономешалка PRORAB ECM 125B1
Арт. X1350296
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1200x710x1350
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Венец
|чугунный
- Бетономешалка Prorab ECM 125 B1 относится к бытовому классу оборудования для приготовления строительных смесей и растворов. Может использоваться в частном хозяйстве при небольших объемах строительства или отделочных работах. Простой в эксплуатации смеситель отличается надежной конструкцией и отсутствием необходимости специального обслуживания. Венец бетономешалки Prorab ECM 125 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Малое потребление электроэнергии
- Простая система выгрузки раствора
- Прочная металлическая конструкции
- Не требует специального обслуживания