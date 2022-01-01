Бетономешалка PRORAB ECM 140 B1
Арт. X13502100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x71x135
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Prorab ECM 140 B1 - это удобная и простая в эксплуатации машина для приготовления строительных смесей (бетон, цементный раствор) и материалов для отделки (известняковая штукатурка, шпаклевка). Венец барабана выполнен из чугуна, мало подвержен износу и, как следствие, имеет долгий срок службы. Венец бетономешалки Prorab ECM 140 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкостью транспортировать бетономешалку по объекту.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Малое потребление электроэнергии
- Простая система выгрузки раствора
- Прочная металлическая конструкция
- Не требует специального обслуживания