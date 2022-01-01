Преимущества

Простота эксплуатации

Малое потребление электроэнергии

Простая система выгрузки раствора

Прочная металлическая конструкция

Не требует специального обслуживания





Бетономешалка Prorab ECM 140 B1 - это удобная и простая в эксплуатации машина для приготовления строительных смесей (бетон, цементный раствор) и материалов для отделки (известняковая штукатурка, шпаклевка). Венец барабана выполнен из чугуна, мало подвержен износу и, как следствие, имеет долгий срок службы. Венец бетономешалки Prorab ECM 140 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкостью транспортировать бетономешалку по объекту.