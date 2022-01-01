Бетономешалка PRORAB ECM 140 T
Арт. X13502116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1200х710х1450
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Prorab ECM 140Т предназначена для приготовления растворов и смесей с содержанием различных наполнителей. Электродвигатель бетономешалки имеет несколько параметров защиты.
Преимущества
- Двойная изоляция гарантирует защиту от токового удара
- Корпус электродвигателя обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды
- класс защиты IP44D - корпус гарантирует защиту от попадания внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1мм, а также защиту от брызг
- Венец выполнен из чугуна, что увеличивает прочность и долговечность всей конструкции
- Наличие колес облегчает транспортировку бетономешалки