Бетономешалка PRORAB ECM 140 T

Преимущества

Двойная изоляция гарантирует защиту от токового удара

Корпус электродвигателя обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды

класс защиты IP44D - корпус гарантирует защиту от попадания внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1мм, а также защиту от брызг

Венец выполнен из чугуна, что увеличивает прочность и долговечность всей конструкции

Наличие колес облегчает транспортировку бетономешалки





Бетономешалка Prorab ECM 140Т предназначена для приготовления растворов и смесей с содержанием различных наполнителей. Электродвигатель бетономешалки имеет несколько параметров защиты.