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Бетономешалка PRORAB ECM 140 T
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 140 T
    Арт. X13502116
    Бетономешалка PRORAB ECM 140 T

      Бетономешалка PRORAB ECM 140 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502116

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1200х710х1450
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Prorab ECM 140Т предназначена для приготовления растворов и смесей с содержанием различных наполнителей. Электродвигатель бетономешалки имеет несколько параметров защиты.

        Преимущества

        • Двойная изоляция гарантирует защиту от токового удара
        • Корпус электродвигателя обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды 
        • класс защиты IP44D - корпус гарантирует защиту от попадания внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1мм, а также защиту от брызг
        • Венец выполнен из чугуна, что увеличивает прочность и долговечность всей конструкции
        • Наличие колес облегчает транспортировку бетономешалки