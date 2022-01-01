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Бетономешалка PRORAB ECM 160 B1
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 160 B1
    Арт. X1350297
    Бетономешалка PRORAB ECM 160 B1

      Бетономешалка PRORAB ECM 160 B1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350297

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1260x850x1350
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Prorab ECM 160 B1 - удобный инструмент для приготовления средних объемов строительных растворов и смесей. Система выгрузки (колесо) позволяет подавать раствор дозированными порциями, что снижает потери в следствии разбрызгивания. Агрегат не требует специального обслуживания и относится к классу полупрофессионального строительного оборудования. Венец бетономешалки Prorab ECM 160 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Малое потребление электроэнергии
        • Простая система выгрузки раствора
        • Прочная металлическая конструкция
        • Не требует специального обслуживания