Бетономешалка PRORAB ECM 160 B1
Арт. X1350297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1260x850x1350
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Prorab ECM 160 B1 - удобный инструмент для приготовления средних объемов строительных растворов и смесей. Система выгрузки (колесо) позволяет подавать раствор дозированными порциями, что снижает потери в следствии разбрызгивания. Агрегат не требует специального обслуживания и относится к классу полупрофессионального строительного оборудования. Венец бетономешалки Prorab ECM 160 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Малое потребление электроэнергии
- Простая система выгрузки раствора
- Прочная металлическая конструкция
- Не требует специального обслуживания