Преимущества

Простота эксплуатации

Малое потребление электроэнергии

Простая система выгрузки раствора

Прочная металлическая конструкция

Не требует специального обслуживания

Бетономешалка Prorab ECM 160 B1 - удобный инструмент для приготовления средних объемов строительных растворов и смесей. Система выгрузки (колесо) позволяет подавать раствор дозированными порциями, что снижает потери в следствии разбрызгивания. Агрегат не требует специального обслуживания и относится к классу полупрофессионального строительного оборудования. Венец бетономешалки Prorab ECM 160 B1 выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.