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Бетономешалка PRORAB ECM 180
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 180
    Арт. X1350266
    Бетономешалка PRORAB ECM 180

      Бетономешалка PRORAB ECM 180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350266

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PRORAB ECM 180 предназначена для изготовления бетона и других строительных смесей непосредственно на стройплощадке. Бетономешалка используется в частных домах для строительных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Устойчивость благодаря наличию опорной ножки
        • Класс защиты IP45D
        • Чугунный венец
        • Электрический привод
        • Простота эксплуатации