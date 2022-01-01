Преимущества

Устойчивость благодаря наличию опорной ножки

Класс защиты IP45D

Чугунный венец

Электрический привод

Простота эксплуатации





Бетономешалка PRORAB ECM 180 предназначена для изготовления бетона и других строительных смесей непосредственно на стройплощадке. Бетономешалка используется в частных домах для строительных и ремонтных работ.