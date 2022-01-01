Бетономешалка PRORAB ECM 180
Арт. X1350266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Бетономешалка PRORAB ECM 180 предназначена для изготовления бетона и других строительных смесей непосредственно на стройплощадке. Бетономешалка используется в частных домах для строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Устойчивость благодаря наличию опорной ножки
- Класс защиты IP45D
- Чугунный венец
- Электрический привод
- Простота эксплуатации