Бетономешалка PRORAB ECM 180 B1
Арт. X1350299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1260x850x1400
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Prorab ECM 180 B1 имеет емкий барабан - 180 литров, что позволяет приготавливать большее количество раствора для работы. Это снижает интенсивность использования агрегата и как следствие продлевает его срок службы. Полностью стальная конструкция рамы усилена по углам раскосами, что позволяет с легкостью выдерживать максимальные нагрузки. Венец бетономешалки выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Малое потребление электроэнергии
- Простая система выгрузки раствора
- Прочная металлическая конструкция
- Не требует специального обслуживания