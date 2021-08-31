Преимущества

Простота эксплуатации

Малое потребление электроэнергии

Простая система выгрузки раствора

Прочная металлическая конструкция

Не требует специального обслуживания





Бетономешалка Prorab ECM 180 B1 имеет емкий барабан - 180 литров, что позволяет приготавливать большее количество раствора для работы. Это снижает интенсивность использования агрегата и как следствие продлевает его срок службы. Полностью стальная конструкция рамы усилена по углам раскосами, что позволяет с легкостью выдерживать максимальные нагрузки. Венец бетономешалки выполнен из чугуна и имеет долгий срок службы. Электродвигатель смесителя защищен от осадков пластиковым кожухом, что позволяет работать на открытых площадках в любую погоду. Два колеса большого диаметра позволяют с легкость транспортировать бетономешалку по объекту.