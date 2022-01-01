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Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1
    Арт. X13502126
    Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1

      Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502126

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1110x550x935
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PRORAB ECM 70 В1 предназначена для производства различных видов строительного раствора непосредственно на стройплощадке в частных домах и хозяйствах, а также для смешивания кормов и удобрений. 

        Преимущества

        • Специальные лопасти внутри барабана служат для более качественного и быстрого перемешивания раствора
        • Рама бетономешалки значительно упрочнена металлическими откосами.
        • Инструмент прост в эксплуатации и не требует спецобслуживания