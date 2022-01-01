Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1
Арт. X13502126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1110x550x935
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PRORAB ECM 70 В1 предназначена для производства различных видов строительного раствора непосредственно на стройплощадке в частных домах и хозяйствах, а также для смешивания кормов и удобрений.
Преимущества
- Специальные лопасти внутри барабана служат для более качественного и быстрого перемешивания раствора
- Рама бетономешалки значительно упрочнена металлическими откосами.
- Инструмент прост в эксплуатации и не требует спецобслуживания