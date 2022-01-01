Бетономешалка PRORAB ECM 70 B1

Преимущества

Специальные лопасти внутри барабана служат для более качественного и быстрого перемешивания раствора

Рама бетономешалки значительно упрочнена металлическими откосами.

Инструмент прост в эксплуатации и не требует спецобслуживания





Бетономешалка PRORAB ECM 70 В1 предназначена для производства различных видов строительного раствора непосредственно на стройплощадке в частных домах и хозяйствах, а также для смешивания кормов и удобрений.