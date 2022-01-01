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Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
29 190 ₽
34 200 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452
Арт. X1350215306
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
  • Персональная скидка
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг
Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг

Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452

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  • -5 010 ₽
29 190 ₽
34 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350215306

Характеристики

Производитель
Лебедянь
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
620x735x810
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 010 ₽
29 190 ₽
34 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка СБР-190 95452 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает удобство контроля выхода продукта. Болтовое соединение гарантирует надежное крепление всех элементов модели. Питание инструмента осуществляется от электросети, напряжением 220 В

    Преимущества

    • Бетономешалка СБР-190 95452 имеет мощный электродвигатель
    • Уровень звука в зоне работы смесителя - не более 80 дБА
    • Высокая скорость перемешивания
    • Долгий срок службы
    • Простота эксплуатации