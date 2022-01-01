Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг

Преимущества

Бетономешалка СБР-190 95452 имеет мощный электродвигатель

Уровень звука в зоне работы смесителя - не более 80 дБА

Высокая скорость перемешивания

Долгий срок службы

Простота эксплуатации

Бетономешалка СБР-190 95452 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает удобство контроля выхода продукта. Болтовое соединение гарантирует надежное крепление всех элементов модели. Питание инструмента осуществляется от электросети, напряжением 220 В