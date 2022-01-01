Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452, 1000 Вт, раствор 110 л, вес 77 кг

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Бетономешалка Лебедянь СБР-190 95452
Арт. X1350215306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|620x735x810
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка СБР-190 95452 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает удобство контроля выхода продукта. Болтовое соединение гарантирует надежное крепление всех элементов модели. Питание инструмента осуществляется от электросети, напряжением 220 В
Преимущества
- Бетономешалка СБР-190 95452 имеет мощный электродвигатель
- Уровень звука в зоне работы смесителя - не более 80 дБА
- Высокая скорость перемешивания
- Долгий срок службы
- Простота эксплуатации