Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473, раствор 80 л, вес 57 кг, мощность 700 вт

Преимущества

Объем готового замеса бетонной смеси 80 л

Имеет чугунный венец

СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 оснащен электрическим приводом

В модели отсутствует редуктор

Обладает высокой скоростью перемешивания

Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 используется для приготовления строительных бетонных смесей и растворов. Модель обладает оптимальной формой бака и лопастей, что обеспечивает быстрый и качественный замес. За счет удобного механизма наклона барабана, рамы эргономичной конструкции и колес с большим диаметром устройство практично и мобильно в работе. Надежный асинхронный двигатель обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации