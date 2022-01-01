Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473, раствор 80 л, вес 57 кг, мощность 700 вт

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Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473
Арт. О00000025878
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|810x730x580
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 используется для приготовления строительных бетонных смесей и растворов. Модель обладает оптимальной формой бака и лопастей, что обеспечивает быстрый и качественный замес. За счет удобного механизма наклона барабана, рамы эргономичной конструкции и колес с большим диаметром устройство практично и мобильно в работе. Надежный асинхронный двигатель обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации
Преимущества
- Объем готового замеса бетонной смеси 80 л
- Имеет чугунный венец
- СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 оснащен электрическим приводом
- В модели отсутствует редуктор
- Обладает высокой скоростью перемешивания