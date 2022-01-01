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Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473, раствор 80 л, вес 57 кг, мощность 700 вт
22 890 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473
Арт. О00000025878
Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473, раствор 80 л, вес 57 кг, мощность 700 вт
  • Персональная скидка

Бетономешалка Сибртех БСЛ-160 95473

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22 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000025878

Характеристики

Производитель
Сибртех
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
810x730x580
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 используется для приготовления строительных бетонных смесей и растворов. Модель обладает оптимальной формой бака и лопастей, что обеспечивает быстрый и качественный замес. За счет удобного механизма наклона барабана, рамы эргономичной конструкции и колес с большим диаметром устройство практично и мобильно в работе. Надежный асинхронный двигатель обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации

    Преимущества

    • Объем готового замеса бетонной смеси 80 л
    • Имеет чугунный венец
    • СИБРТЕХ БСЛ-160, 160 л, 700 Вт 95473 оснащен электрическим приводом
    • В модели отсутствует редуктор
    • Обладает высокой скоростью перемешивания