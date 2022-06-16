Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
Арт. mir-instrumenta_44931
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|760x620x430
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Венец
|чугунный
- Бетономешалка MTX СМ-140К используется для замешивания строительных бетонных смесей. Особая форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный венец имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Благодаря зубчато-ременной передаче обеспечивается полный перевод энергии от двигателя к барабану.
Преимущества:
- Защита электродвигателя от перегрева;
- Чугунный венец;
- Высокая скорость перемешивания;
- Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой;
- Усиленная рама;
- Пластиковый защитный кожух привода;
- Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки;
- Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.
Комплектация:
- Бетономешалка;
- Упаковка;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.