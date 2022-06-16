Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482

Бетономешалка MTX СМ-140К используется для замешивания строительных бетонных смесей. Особая форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный венец имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Благодаря зубчато-ременной передаче обеспечивается полный перевод энергии от двигателя к барабану.

Преимущества:

Защита электродвигателя от перегрева;

Чугунный венец;

Высокая скорость перемешивания;

Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой;

Усиленная рама;

Пластиковый защитный кожух привода;

Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки;

Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.

Комплектация: