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Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Арт. mir-instrumenta_44931
    5.0
    2
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
    Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482
      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482

      Бетоносмеситель МТХ СМ-140K 95482

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_44931
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Габариты, мм
      		760x620x430
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Венец
      		чугунный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка MTX СМ-140К используется для замешивания строительных бетонных смесей. Особая форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный венец имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Благодаря зубчато-ременной передаче обеспечивается полный перевод энергии от двигателя к барабану.

        Преимущества:

        • Защита электродвигателя от перегрева;
        • Чугунный венец;
        • Высокая скорость перемешивания;
        • Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой;
        • Усиленная рама;
        • Пластиковый защитный кожух привода;
        • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки;
        • Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.

        Комплектация:

        • Бетономешалка;
        • Упаковка;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Гарантийный талон.