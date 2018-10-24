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Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
4.5
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
    Арт. Ю00000020372
    4.5
    2
    Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
    Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
    Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
      Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
      Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
      Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489

      Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020372
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		770x580x440
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка ЛЕБЕДЯНЬ 95489 CM120 предназначена для приготовления строительных бетонных смесей. Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы. Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя

        Преимущества

        • Мощный надежный асинхронный двигатель для безотказной работы
        • Чугунный венец для надежной и долгой работы
        • Медная обмотка двигателя
        • Ножной механизм фиксации положения барабана
        • Увеличенная толщина стенок барабана
        • Прочные транспортировочные колеса для удобного перемещения