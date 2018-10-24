Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489

Бетономешалка ЛЕБЕДЯНЬ 95489 CM120 предназначена для приготовления строительных бетонных смесей. Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы. Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя

Преимущества