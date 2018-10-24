Бетономешалка Лебедянь СМ120 95489
Арт. Ю00000020372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|770x580x440
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка ЛЕБЕДЯНЬ 95489 CM120 предназначена для приготовления строительных бетонных смесей. Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес. Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы. Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя
Преимущества
- Мощный надежный асинхронный двигатель для безотказной работы
- Чугунный венец для надежной и долгой работы
- Медная обмотка двигателя
- Ножной механизм фиксации положения барабана
- Увеличенная толщина стенок барабана
- Прочные транспортировочные колеса для удобного перемещения