Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
Арт. Ю00000020843
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|770x620x430
|
Частота, Гц
|50
- Бетономешалка СМ140 95490 предназначен для приготовления строительных бетонных смесей
Преимущества
- Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес
- Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы
- Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя