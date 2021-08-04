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Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
4.0
1
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
    Арт. Ю00000020843
    4.0
    1
    Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
    Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
    Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
      Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
      Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.
      Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.

      Бетономешалка СМ140 95490, 140 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020843
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		770x620x430
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка СМ140 95490 предназначен для приготовления строительных бетонных смесей

        Преимущества

        • Оптимальная форма бака и лопастей обеспечивают качественный замес
        • Чугунный зубчатый венец - гарант длительной эксплуатации в тяжелых условиях работы
        • Защита двигателя от перегрузки и дополнительный кожух на зубчатом зацеплении станут залогом безопасного использования смесителя