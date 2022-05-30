Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.

Преимущества

Защита электродвигателя от перегрева

Чугунный венец

Высокая скорость перемешивания

Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой

Усиленная рама

Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки

Прочные колеса для удобства хранения и транспортировки

Бетономешалка CM160 160 л, мощность 650 Вт 95491 представляет собой мобильное оборудование, которое служит для быстрого приготовления строительных бетонных смесей. Модель питается от однофазной электрической сети. Для удобства перемещения по строительной площадке конструкция оснащена прочными колесами