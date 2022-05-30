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Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
5.0
3
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
    Арт. Ю00000020844
    5.0
    3
    Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
    Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
    Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
      Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
      Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.
      Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.

      Бетономешалка СМ160 95491, 160 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020844
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820x670x450
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка CM160 160 л, мощность 650 Вт 95491 представляет собой мобильное оборудование, которое служит для быстрого приготовления строительных бетонных смесей. Модель питается от однофазной электрической сети. Для удобства перемещения по строительной площадке конструкция оснащена прочными колесами

        Преимущества

        • Защита электродвигателя от перегрева
        • Чугунный венец
        • Высокая скорость перемешивания
        • Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой
        • Усиленная рама
        • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки
        • Прочные колеса для удобства хранения и транспортировки