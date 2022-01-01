Бетономешалка STURM CM1912 CB1

Преимущества

Чугунный венец

Низкое энергопотребление

Наличие рукоятки для удобства перемещения

Конструкция усилена ребрами жесткости

Долгий срок службы

Простота эксплуатации





Бетономешалка Sturm CM1912CB1 - это профессиональное оборудование, предназначенное для качественного перемешивания бетонных растворов и сухих кормовых смесей. Использование в конструкции бетономешалки чугунного венца гарантирует ее надежность и долгий срок службы. Устойчивое размещение агрегата обеспечивается благодаря наличию опорной ножки. Ручной управление наклоном барабана позволяет осуществлять дозированную подачу раствора.