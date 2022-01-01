Бетономешалка STURM CM1912 CB1
Арт. X1350271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1200x560x720
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Sturm CM1912CB1 - это профессиональное оборудование, предназначенное для качественного перемешивания бетонных растворов и сухих кормовых смесей. Использование в конструкции бетономешалки чугунного венца гарантирует ее надежность и долгий срок службы. Устойчивое размещение агрегата обеспечивается благодаря наличию опорной ножки. Ручной управление наклоном барабана позволяет осуществлять дозированную подачу раствора.
Преимущества
- Чугунный венец
- Низкое энергопотребление
- Наличие рукоятки для удобства перемещения
- Конструкция усилена ребрами жесткости
- Долгий срок службы
- Простота эксплуатации