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Бетономешалка STURM CM1912 CB1
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Бетономешалки
    Бетономешалка STURM CM1912 CB1
    Арт. X1350271
    Бетономешалка STURM CM1912 CB1

      Бетономешалка STURM CM1912 CB1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1350271

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1200x560x720
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Sturm CM1912CB1 - это профессиональное оборудование, предназначенное для качественного перемешивания бетонных растворов и сухих кормовых смесей. Использование в конструкции бетономешалки чугунного венца гарантирует ее надежность и долгий срок службы. Устойчивое размещение агрегата обеспечивается благодаря наличию опорной ножки. Ручной управление наклоном барабана позволяет осуществлять дозированную подачу раствора.

        Преимущества

        • Чугунный венец
        • Низкое энергопотребление
        • Наличие рукоятки для удобства перемещения
        • Конструкция усилена ребрами жесткости
        • Долгий срок службы
        • Простота эксплуатации