Преимущества

Антикоррозийное покрытие

Усиленная рама с ребрами жесткости

Безопасная эксплуатация

Качественное исполнение





Бетономешалка Sturm CM20120R отличается от аналогов большим диаметром загрузочного отверстия, что упрощает загрузку элементов смеси и выгрузку уже готового раствора. Наклон барабана осуществляется вручную путем поворачивания большого колеса. Венец из чугуна имеет существенный запас износоустойчивости и гарантирует продолжительную работу агрегата на строительной площадке. Модель стабильно выполняет от 6 до 10 рабочих циклов в течение одного часа. Максимально допустимая загрузка - 125 кг.