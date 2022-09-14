Бетономешалка STURM CM20120R
Арт. X13502148
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|650x650x450
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Венец
|чугунный
- Бетономешалка Sturm CM20120R отличается от аналогов большим диаметром загрузочного отверстия, что упрощает загрузку элементов смеси и выгрузку уже готового раствора. Наклон барабана осуществляется вручную путем поворачивания большого колеса. Венец из чугуна имеет существенный запас износоустойчивости и гарантирует продолжительную работу агрегата на строительной площадке. Модель стабильно выполняет от 6 до 10 рабочих циклов в течение одного часа. Максимально допустимая загрузка - 125 кг.
Преимущества
- Антикоррозийное покрытие
- Усиленная рама с ребрами жесткости
- Безопасная эксплуатация
- Качественное исполнение