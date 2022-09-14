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Бетономешалка STURM CM20120R
5.0
1
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка STURM CM20120R
    Арт. X13502148
    5.0
    1
    Бетономешалка STURM CM20120R
    Бетономешалка STURM CM20120R
      Бетономешалка STURM CM20120R
      Бетономешалка STURM CM20120R

      Бетономешалка STURM CM20120R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X13502148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Габариты, мм
      		650x650x450
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Венец
      		чугунный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Sturm CM20120R отличается от аналогов большим диаметром загрузочного отверстия, что упрощает загрузку элементов смеси и выгрузку уже готового раствора. Наклон барабана осуществляется вручную путем поворачивания большого колеса. Венец из чугуна имеет существенный запас износоустойчивости и гарантирует продолжительную работу агрегата на строительной площадке. Модель стабильно выполняет от 6 до 10 рабочих циклов в течение одного часа. Максимально допустимая загрузка - 125 кг.

        Преимущества

        • Антикоррозийное покрытие
        • Усиленная рама с ребрами жесткости
        • Безопасная эксплуатация
        • Качественное исполнение