Бетоносмеситель Zitrek Z160 024-0982

Бетономешалка Zitrek Z160 выполнена из прочного чугуна, внутренние лопасти имеют дополнительное укрепление, поэтому она легко выдержит интенсивную эксплуатацию. Вы можете использовать ее для замешивания бетонных смесей на стройплощадках, а также в бытовых целях, поскольку источников питания для нее служит однофазная сеть. Модель отличается высокой мобильностью благодаря наличию транспортировочных колес и ручки с возможностью регулировки высоты. Электродвигатель надежно защищен кожухом от случайных механических повреждений.