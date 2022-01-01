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Бетоносмеситель Zitrek Z160 024-0982
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель Zitrek Z160 024-0982
    Арт. zitrek_25231
    Бетоносмеситель Zitrek Z160 024-0982

      Бетоносмеситель Zitrek Z160 024-0982

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. zitrek_25231

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Колеса
      		Нет
      Нижний привод
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка Zitrek Z160 выполнена из прочного чугуна, внутренние лопасти имеют дополнительное укрепление, поэтому она легко выдержит интенсивную эксплуатацию. Вы можете использовать ее для замешивания бетонных смесей на стройплощадках, а также в бытовых целях, поскольку источников питания для нее служит однофазная сеть. Модель отличается высокой мобильностью благодаря наличию транспортировочных колес и ручки с возможностью регулировки высоты. Электродвигатель надежно защищен кожухом от случайных механических повреждений.