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Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)
5.0
2
142 ₽
Незамерзающие жидкости
    Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)
    Арт. О00000009225
    5.0
    2
    Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)
    Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)
      Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)
      Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)

      Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л)

      142 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009225
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Бибип
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		3
      Все характеристики
      142 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л) - предназначена для очищения лобового стекла автомобиля от снега, дорожных реагентов и наледи при температуре до -20ºС. Продукт быстро высыхает, не оставляя бликов, грязных разводов и масляных пятен. Состав не содержит метанол, безопасен для ЛКП кузова, щеток очистителя и конструкционных деталей из резины, пластмассы или металла.