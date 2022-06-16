Незамерзающая жидкость Бибип (до -20°C, 3 л) - предназначена для очищения лобового стекла автомобиля от снега, дорожных реагентов и наледи при температуре до -20ºС. Продукт быстро высыхает, не оставляя бликов, грязных разводов и масляных пятен. Состав не содержит метанол, безопасен для ЛКП кузова, щеток очистителя и конструкционных деталей из резины, пластмассы или металла.