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Подвесное биде Santek WH111636
5.0
2
Найти аналог
Биде
    Подвесное биде Santek WH111636
    Арт. X169109010120
    5.0
    2
    Подвесное биде Santek WH111636

      Подвесное биде Santek WH111636

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169109010120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Монтаж
      		подвесной
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) КОНСУЛ Биде подвесное (clip-up) WH111636. Подвесные биде встраиваются в стену при помощи специальной системы инсталляции. Такой вид крепления биде создает дополнительные удобства, поскольку можно легко мыть пол под подвесным биде и экономиться место в ванной комнате. Идеально подходит для небольших ванных комнат.Изящный европейский дизайн утитаза. Универсальныее габариты для российского жилья. Идеальная белизна изделий. Антибактериальное сиденье.Технические характеристики:Ширина 37 см.Глубина 52 см.Высота 36 см