Подвесное биде Santek WH111636

SANTEK (Сантек) КОНСУЛ Биде подвесное (clip-up) WH111636. Подвесные биде встраиваются в стену при помощи специальной системы инсталляции. Такой вид крепления биде создает дополнительные удобства, поскольку можно легко мыть пол под подвесным биде и экономиться место в ванной комнате. Идеально подходит для небольших ванных комнат.Изящный европейский дизайн утитаза. Универсальныее габариты для российского жилья. Идеальная белизна изделий. Антибактериальное сиденье.Технические характеристики:Ширина 37 см.Глубина 52 см.Высота 36 см