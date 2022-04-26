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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
5.0
3
9 570 ₽
Биотуалеты
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Арт. X16916309
5.0
3
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

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9 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16916309
5.0
3

Характеристики

Производитель
Thetford
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Тип
биотуалет
Объем верхнего бака, л
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 570 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE будет полезен каждому в дороге, на даче или в походе. Это портативный удобный и герметичный биотуалет, состоящий всего из двух частей: резервуара для чистой воды, и емкости для хранения нечистот. Унитаз легко устанавливается, не распространяет неприятные запахи. При его чистке не возникает проблем, и он может храниться в небольших пространствах. Вот что делает применение Porta Potti таким комфортным.

    Преимущества биотуалета Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE 92806:

    • Чистота;
    • Надежность;
    • Удобство;
    • Компактность.

    Комплектация:

    • Крышка;
    • Сидение;
    • Унитаз;
    • Крышка водозаливной горловины;
    • Поршневой насос;
    • Сильфонный насос;
    • Сливной патрубок;
    • Заглушка сливной трубы;
    • Прокладка;
    • Уплотнение выпуска воздуха;
    • Кнопка выпуска воздуха;
    • Рукоятка задвижки;
    • Отсек для хранения жидкостей для туалета;
    • Защелка;
    • Инструкция и гарантийный талон;
    • Упаковка.