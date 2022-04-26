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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Арт. X16916309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип
|биотуалет
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Объем верхнего бака, л
|15
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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE будет полезен каждому в дороге, на даче или в походе. Это портативный удобный и герметичный биотуалет, состоящий всего из двух частей: резервуара для чистой воды, и емкости для хранения нечистот. Унитаз легко устанавливается, не распространяет неприятные запахи. При его чистке не возникает проблем, и он может храниться в небольших пространствах. Вот что делает применение Porta Potti таким комфортным.
Преимущества биотуалета Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE 92806:
- Чистота;
- Надежность;
- Удобство;
- Компактность.
Комплектация:
- Крышка;
- Сидение;
- Унитаз;
- Крышка водозаливной горловины;
- Поршневой насос;
- Сильфонный насос;
- Сливной патрубок;
- Заглушка сливной трубы;
- Прокладка;
- Уплотнение выпуска воздуха;
- Кнопка выпуска воздуха;
- Рукоятка задвижки;
- Отсек для хранения жидкостей для туалета;
- Защелка;
- Инструкция и гарантийный талон;
- Упаковка.