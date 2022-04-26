Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE будет полезен каждому в дороге, на даче или в походе. Это портативный удобный и герметичный биотуалет, состоящий всего из двух частей: резервуара для чистой воды, и емкости для хранения нечистот. Унитаз легко устанавливается, не распространяет неприятные запахи. При его чистке не возникает проблем, и он может храниться в небольших пространствах. Вот что делает применение Porta Potti таким комфортным.

Преимущества биотуалета Thetford Porta Potti Qube 165 WHITE 92806:

Чистота;

Надежность;

Удобство;

Компактность.

Комплектация: