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Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
5.0
2
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Биты с торцевой головкой
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
    Арт. Х15087853
    5.0
    2
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм

      Бита шестигранная Jonnesway D165MN08M, 8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15087853
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.03
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита Jonnesway D165MN08M используется в качестве сменной оснастки для механического инструмента при работе с шестигранным крепежом. Благодаря оптимальной геометрии достигается высокая эффективность завинчивания. Магнитная рабочая поверхность обеспечивает лучшее позиционирование и сцепление с деталью, а повышенная твердость гарантирует долгий срок службы насадки.