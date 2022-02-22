Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
Арт. Х15087878
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.04
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита Jonnesway D165MN10M используется в качестве сменной оснастки для механического инструмента при работе с шестигранным крепежом. Благодаря оптимальной геометрии достигается высокая эффективность завинчивания. Магнитная рабочая поверхность обеспечивает лучшее позиционирование и сцепление с деталью, а повышенная твердость гарантирует долгий срок службы насадки.