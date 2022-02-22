Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
5.0
2
200 ₽
415 ₽
Биты с торцевой головкой
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
    Арт. Х15087878
    5.0
    2
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
    Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм
      Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм

      Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм

      • -215 ₽
      200 ₽
      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087878
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.04
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      • -215 ₽
      200 ₽
      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита Jonnesway D165MN10M используется в качестве сменной оснастки для механического инструмента при работе с шестигранным крепежом. Благодаря оптимальной геометрии достигается высокая эффективность завинчивания. Магнитная рабочая поверхность обеспечивает лучшее позиционирование и сцепление с деталью, а повышенная твердость гарантирует долгий срок службы насадки.