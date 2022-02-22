Бита шестигранная Jonnesway D165MN10M, 10 мм

Бита Jonnesway D165MN10M используется в качестве сменной оснастки для механического инструмента при работе с шестигранным крепежом. Благодаря оптимальной геометрии достигается высокая эффективность завинчивания. Магнитная рабочая поверхность обеспечивает лучшее позиционирование и сцепление с деталью, а повышенная твердость гарантирует долгий срок службы насадки.