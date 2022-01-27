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Бита PH2 Kraftool 26121-2-50-10, 50 мм
5.0
1
95 ₽
Биты крестовые PH
    Бита PH2 Kraftool 26121-2-50-10, 50 мм
    Арт. Х15087892
    5.0
    1
    Бита PH2 Kraftool 26121-2-50-10, 50 мм

      Бита PH2 Kraftool 26121-2-50-10, 50 мм

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087892
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.125
      Особенности бит
      		профессиональная, система насечек NSS
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биты "ЕХPERT" KRAFTOOL 26121-2-50-10 предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Кованые биты изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали, что делает изделия долговечными, износостойкими и устойчивыми к коррозии. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Система насечек NSS препятствует выскальзыванию шлица из крепежа во время работы, а намагниченный наконечник биты способствует точному позиционированию. Торсионная зона специальной Х-формы смягчает ударные нагрузки и предотвращает разрушение наконечника. Биты обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают высокие динамические нагрузки, поэтому рекомендуются для профессионального использования.