Бита PH2 Kraftool 26121-2-50-10, 50 мм

Биты "ЕХPERT" KRAFTOOL 26121-2-50-10 предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Кованые биты изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали, что делает изделия долговечными, износостойкими и устойчивыми к коррозии. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Система насечек NSS препятствует выскальзыванию шлица из крепежа во время работы, а намагниченный наконечник биты способствует точному позиционированию. Торсионная зона специальной Х-формы смягчает ударные нагрузки и предотвращает разрушение наконечника. Биты обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают высокие динамические нагрузки, поэтому рекомендуются для профессионального использования.

