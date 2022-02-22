Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10

Бита с торцевой головкой Kraftool 26391-10 - это сменная насадка шуруповерта. Предназначена для закручивания гаек и болтов. Бита намагничена, что повышает удобство работы. Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, с большим ресурсом работы. Имеет шестигранный хвостовик 1/4".

Диаметр - 10 мм. Длина - 50 мм.