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Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
5.0
2
150 ₽
Биты с торцевой головкой
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
    Арт. Х15087851
    5.0
    2
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
    Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10
      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10

      Бита с торцевой головкой намагниченная Kraftool 26391-10

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087851
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.029
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита с торцевой головкой Kraftool 26391-10 - это сменная насадка шуруповерта. Предназначена для закручивания гаек и болтов. Бита намагничена, что повышает удобство работы. Изготовлена из высокопрочной хромванадиевой стали, с большим ресурсом работы. Имеет шестигранный хвостовик 1/4".
        Диаметр - 10 мм. Длина - 50 мм.