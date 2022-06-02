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Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки
5.0
2
195 ₽
225 ₽
Биты TORX
    Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки
    Арт. X16975187266
    5.0
    2
    Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки
    Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки
      Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки
      Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки

      Бита отверточная Практика Профи Т20 776-454, 50 мм, 2 штуки

      • -30 ₽
      195 ₽
      225 ₽
      за упаковку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 627 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187266
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.03
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Все характеристики
      • -30 ₽
      195 ₽
      225 ₽
      за упаковку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 627 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадки отверточные Torx. Магнитные. Серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю насадки хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.