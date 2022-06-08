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Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
5.0
2
195 ₽
Биты TORX
    Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
    Арт. X16975187271
    5.0
    2
    Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
    Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
      Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
      Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки

      Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки

      195 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.03
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Все характеристики
      195 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадки отверточные Torx. Магнитные. Серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю насадки хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.