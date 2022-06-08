Бита отверточная "Профи" Практика Т10 776-430, 50 мм, 2 штуки
Арт. X16975187271
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.03
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Особенности бит
|профессиональная
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Насадки отверточные Torx. Магнитные. Серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю насадки хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.