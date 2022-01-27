Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.

Набор Sturm 1041-06-PH2x50 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Используется в отделочных, ремонтных работах, в мастерских, дома и т.д. Намагниченные наконечники предотвращают спадение шурупов с биты и тем самым облегчают работу. Также удобно выкручивать шурупы из глубоких пазов, где подцепить его достаточно трудно, а намагниченной битой вытянуть не составляет труда.

Изготовлен из хром-ванадия (Cr-V). Длина бит 50 мм.

В наборе 10 бит.