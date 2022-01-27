Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
Арт. Х150878173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.12
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Особенности бит
|нескользящее покрытие
- Набор Sturm 1041-06-PH2x50 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Используется в отделочных, ремонтных работах, в мастерских, дома и т.д. Намагниченные наконечники предотвращают спадение шурупов с биты и тем самым облегчают работу. Также удобно выкручивать шурупы из глубоких пазов, где подцепить его достаточно трудно, а намагниченной битой вытянуть не составляет труда.
Изготовлен из хром-ванадия (Cr-V). Длина бит 50 мм.
В наборе 10 бит.