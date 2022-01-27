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Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
5.0
1
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Биты крестовые PH
    Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
    Арт. Х150878173
    5.0
    1
    Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
    Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
    Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
    Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
      Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
      Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
      Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.
      Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.

      Набор бит Sturm 1041-06-PH2x50, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.12
      Особенности бит
      		нескользящее покрытие
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Sturm 1041-06-PH2x50 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Используется в отделочных, ремонтных работах, в мастерских, дома и т.д. Намагниченные наконечники предотвращают спадение шурупов с биты и тем самым облегчают работу. Также удобно выкручивать шурупы из глубоких пазов, где подцепить его достаточно трудно, а намагниченной битой вытянуть не составляет труда.
        Изготовлен из хром-ванадия (Cr-V). Длина бит 50 мм.
        В наборе 10 бит.