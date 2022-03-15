Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм

Насадка Whirlpower PН №2*127 для больших нагрузок - это элемент оснастки для ручных и электроинструментов (в шуруповертах, электродрелях, аккумуляторных отвертках). Насадки обладают высокой прочностью. Данная модель прочно крепится к инструменту, она изготовлена из высококачественного сплава, имеет специальное антикоррозийное покрытие. Насадка используется для выполнения демонтажных и строительных работ, отлично подходит для больших нагрузок (сложная работа и длительное использование).