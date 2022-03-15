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Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
4.7
3
155 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм
    Арт. Х150878165
    4.7
    3
    Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм

      Бита Whirlpower 962-22-1272 B, РН2x127 мм

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878165
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.05
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка Whirlpower PН №2*127 для больших нагрузок - это элемент оснастки для ручных и электроинструментов (в шуруповертах, электродрелях, аккумуляторных отвертках). Насадки обладают высокой прочностью. Данная модель прочно крепится к инструменту, она изготовлена из высококачественного сплава, имеет специальное антикоррозийное покрытие. Насадка используется для выполнения демонтажных и строительных работ, отлично подходит для больших нагрузок (сложная работа и длительное использование).