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Бита РН2x25 мм Whirlpower 962-22-1502 B
5.0
4
170 ₽
Биты крестовые PH
    Бита РН2x25 мм Whirlpower 962-22-1502 B
    Арт. Х15087884
    5.0
    4
    Бита РН2x25 мм Whirlpower 962-22-1502 B

      Бита РН2x25 мм Whirlpower 962-22-1502 B

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х15087884
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.14
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка Whirlpower PН №2*150 для больших нагрузок - это элемент оснастки для ручных и электроинструментов (в шуруповертах, электродрелях, аккумуляторных отвертках). Насадки обладают высокой прочностью. Данная модель прочно крепится к инструменту, она изготовлена из высококачественного сплава, имеет специальное антикоррозийное покрытие. Насадка используется для выполнения демонтажных и строительных работ, отлично подходит для больших нагрузок (сложная работа и длительное использование).