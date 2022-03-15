Бита РН2x25 мм Whirlpower 962-22-1502 B
Арт. Х15087884
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.14
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Особенности бит
|профессиональная
- Насадка Whirlpower PН №2*150 для больших нагрузок - это элемент оснастки для ручных и электроинструментов (в шуруповертах, электродрелях, аккумуляторных отвертках). Насадки обладают высокой прочностью. Данная модель прочно крепится к инструменту, она изготовлена из высококачественного сплава, имеет специальное антикоррозийное покрытие. Насадка используется для выполнения демонтажных и строительных работ, отлично подходит для больших нагрузок (сложная работа и длительное использование).