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Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
5.0
4
Найти аналог
Биты крестовые PH
    Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
    Арт. Х150878186
    5.0
    4
    Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
    Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
      Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
      Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.

      Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878186
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.015
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биты WHIRLPOWER РН2x25 мм, используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуются для профессионального использования. В комплекте 2 шт.