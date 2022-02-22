Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.

Биты WHIRLPOWER РН2x25 мм, используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуются для профессионального использования. В комплекте 2 шт.