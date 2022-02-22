Набор бит Whirlpower РН2x25 мм, 2 шт.
Арт. Х150878186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.015
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Биты WHIRLPOWER РН2x25 мм, используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуются для профессионального использования. В комплекте 2 шт.