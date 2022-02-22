Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
Арт. Х150878188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.17
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.
Преимущества
- Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания
- Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок
- Рекомендуются для профессионального использования