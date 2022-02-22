Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2

Преимущества

Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания

Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок

Рекомендуются для профессионального использования

Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.