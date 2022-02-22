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Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
5.0
4
90 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
    Арт. Х150878188
    5.0
    4
    Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
    Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
      Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2
      Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2

      Бита Whirlpower 962-22-0702 B, РН2

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878188
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.17
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER используются в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами типа Phillips.

        Преимущества

        • Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания
        • Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок
        • Рекомендуются для профессионального использования