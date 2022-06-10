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Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм
5.0
2
160 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм
    Арт. X16975187276
    5.0
    2
    Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм

      Бита Whirlpower 962-22-1502, PH2x150 мм

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.038
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER 962-22-1502, PH2x150 мм, магнитная - имеет значительно увеличенную длину, что позволяет с ее помощью производить монтаж в труднодоступных местах. Предназначена для заворачивания шурупов и винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.