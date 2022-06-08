Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)

Набор бит Metabo 631532000 - это комплект наиболее востребованной оснастки для электрических и аккумуляторных шуруповертов, который должен присутствовать в арсенале принадлежностей у любого мастера. Являются универсальными насадки для шуруповерта, необходимы в каждой мастерской и дома для монтажа/демонтажа крепежа. Данная модель представлена двумя битами PZ2 со шлицем Pozidrive (PZ). Благодаря использованию привода 1/4" обеспечивается широкая совместимость оснастки с различными моделями шуруповертов.