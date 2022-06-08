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Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
5.0
2
104 ₽
Биты крестовые PZ
  • Персональная скидка
Биты Metabo Classic 631532000 PZ 2, 50 мм, 2 штуки
Арт. Ю00000021236
5.0
2
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
  • Персональная скидка
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)

Биты Metabo Classic 631532000 PZ 2, 50 мм, 2 штуки

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104 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000021236
5.0
2

Характеристики

Производитель
Metabo
Комбинированная
Нет
Вес, кг
0.04
Особенности бит
профессиональная
Совместимость
дрель, шуруповёрт
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
104 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Набор бит Metabo 631532000 - это комплект наиболее востребованной оснастки для электрических и аккумуляторных шуруповертов, который должен присутствовать в арсенале принадлежностей у любого мастера. Являются универсальными насадки для шуруповерта, необходимы в каждой мастерской и дома для монтажа/демонтажа крепежа. Данная модель представлена двумя битами PZ2 со шлицем Pozidrive (PZ). Благодаря использованию привода 1/4" обеспечивается широкая совместимость оснастки с различными моделями шуруповертов.