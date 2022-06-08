Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)

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Биты Metabo Classic 631532000 PZ 2, 50 мм, 2 штуки
Арт. Ю00000021236
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.04
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Особенности бит
|профессиональная
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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- Набор бит Metabo 631532000 - это комплект наиболее востребованной оснастки для электрических и аккумуляторных шуруповертов, который должен присутствовать в арсенале принадлежностей у любого мастера. Являются универсальными насадки для шуруповерта, необходимы в каждой мастерской и дома для монтажа/демонтажа крепежа. Данная модель представлена двумя битами PZ2 со шлицем Pozidrive (PZ). Благодаря использованию привода 1/4" обеспечивается широкая совместимость оснастки с различными моделями шуруповертов.