Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)

Преимущества

Изготовлены из стали R-12, а твердость материала равна 60 HRC

Крестообразный шлиц Ph2 подходит для работы с черными саморезами по металлу и дереву

Длина оснастки 57 мм пригодится для выполнения разных задач

Биты ударные IMPACT Torsion. Выкрутить старый крепеж в стене, организовать монтаж металлоконструкции, основательно прикрутить книжные полки. За дело берутся ударные биты IMPACT Torsion. Они помогут закрутить и открутить саморезы в бетоне и кирпиче. Надежно крепятся в шлице – вы будете выполнять свои задачи в два счета.