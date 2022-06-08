Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Арт. Ю00000024237
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Арт. Ю00000024237
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.13
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Особенности бит
|профессиональная
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Биты ударные IMPACT Torsion. Выкрутить старый крепеж в стене, организовать монтаж металлоконструкции, основательно прикрутить книжные полки. За дело берутся ударные биты IMPACT Torsion. Они помогут закрутить и открутить саморезы в бетоне и кирпиче. Надежно крепятся в шлице – вы будете выполнять свои задачи в два счета.
Преимущества
- Изготовлены из стали R-12, а твердость материала равна 60 HRC
- Крестообразный шлиц Ph2 подходит для работы с черными саморезами по металлу и дереву
- Длина оснастки 57 мм пригодится для выполнения разных задач