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Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
5.0
2
233 ₽
275 ₽
Биты крестовые PH
    Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
    Арт. Ю00000024237
    5.0
    2
    Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
    Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
    Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
    Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)

      Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)

      • -42 ₽
      233 ₽
      275 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.13
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Все характеристики
      • -42 ₽
      233 ₽
      275 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биты ударные IMPACT Torsion. Выкрутить старый крепеж в стене, организовать монтаж металлоконструкции, основательно прикрутить книжные полки. За дело берутся ударные биты IMPACT Torsion. Они помогут закрутить и открутить саморезы в бетоне и кирпиче. Надежно крепятся в шлице – вы будете выполнять свои задачи в два счета.

        Преимущества

        • Изготовлены из стали R-12, а твердость материала равна 60 HRC
        • Крестообразный шлиц Ph2 подходит для работы с черными саморезами по металлу и дереву
        • Длина оснастки 57 мм пригодится для выполнения разных задач