Бита с торцевой головкой Whirlpower 27110450805, магнитная, CrV,8 мм
Арт. О00000004300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.2
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита с торцевой головкой WHIRLPOWER 27110450805, магнитная, CrV,8 мм - оптимально подходят для завинчивания наиболее популярных винтов с метрической резьбой и наружной шестигранной головкой, так же длинных шурупов и кровельных саморезов.
Преимущества
- Оснастка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали, что обеспечивает ее повышенную механическую твердость
- Встроенный магнит позволяет удержать крепеж, а также обеспечивает высокую скорость и комфорт работы
- Благодаря геометрии профиля достигается точная посадка крепежа