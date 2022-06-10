Бита с торцевой головкой WHIRLPOWER 27110450805, магнитная, CrV,8 мм - оптимально подходят для завинчивания наиболее популярных винтов с метрической резьбой и наружной шестигранной головкой, так же длинных шурупов и кровельных саморезов.

Преимущества