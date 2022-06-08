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Бита Whirlpower 966-21-050040, H4х50 мм
4.5
2
Найти аналог
Биты
    Бита Whirlpower 966-21-050040, H4х50 мм
    Арт. Х150878213
    4.5
    2
    Бита Whirlpower 966-21-050040, H4х50 мм

      Бита Whirlpower 966-21-050040, H4х50 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878213
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.01
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита WHIRLPOWER 966-21-050040, H4х50 мм, из стали S2 магнитная - используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуется для профессионального использования.