Бита WHIRLPOWER 966-21-050040, H4х50 мм, из стали S2 магнитная - используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуется для профессионального использования.