Бита Whirlpower 966-21-050040, H4х50 мм
Арт. Х150878213
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.01
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Особенности бит
|профессиональная
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Совместимость
|шуруповёрт
- Бита WHIRLPOWER 966-21-050040, H4х50 мм, из стали S2 магнитная - используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивает высокую эффективность завинчивания. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок. Рекомендуется для профессионального использования.