Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита с торцевой головкой Whirlpower 27110451005, магнитная, CrV, 10 мм
5.0
2
180 ₽
Биты
    Бита с торцевой головкой Whirlpower 27110451005, магнитная, CrV, 10 мм
    Арт. О00000004301
    5.0
    2
    Бита с торцевой головкой Whirlpower 27110451005, магнитная, CrV, 10 мм

      Бита с торцевой головкой Whirlpower 27110451005, магнитная, CrV, 10 мм

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.2
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита с торцевой головкой WHIRLPOWER 27110451005, магнитная, CrV, 10 мм - оптимально подходят для завинчивания наиболее популярных винтов с метрической резьбой и наружной шестигранной головкой, так же длинных шурупов и кровельных саморезов.

        Преимущества

        • Оснастка изготовлена из высококачественной легированной хромованадиевой стали, что обеспечивает ее повышенную механическую твердость
        • Встроенный магнит позволяет удержать крепеж, а также обеспечивает высокую скорость и комфорт работы
        • Благодаря геометрии профиля достигается точная посадка крепежа