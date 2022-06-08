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Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм
5.0
2
60 ₽
Биты крестовые PZ
    Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм
    Арт. Х150878216
    5.0
    2
    Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм

      Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.03
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита оригинальная PZ1 WHIRLPOWER 963-21-0501 B используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рекомендуются для профессионального использования.

        Преимущества

        • Высокоточный наконечник изготовлен по технологии холодной ковки для надежного крепления винта/шурупа.
        • Запатентованный RSC ребристый дизайн обеспечивает бите/насадке бесперебойную работу и предотвращает повреждения крепежных деталей, увеличивая срок службы бит/насадок.
        • Имеют превосходную твердость, высокий крутящий момент и длительный срок службы.