Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм

Преимущества

Высокоточный наконечник изготовлен по технологии холодной ковки для надежного крепления винта/шурупа.

Запатентованный RSC ребристый дизайн обеспечивает бите/насадке бесперебойную работу и предотвращает повреждения крепежных деталей, увеличивая срок службы бит/насадок.

Имеют превосходную твердость, высокий крутящий момент и длительный срок службы.

Бита оригинальная PZ1 WHIRLPOWER 963-21-0501 B используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рекомендуются для профессионального использования.