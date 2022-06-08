Бита оригинальная PZ1 Whirlpower 963-21-0501 B, 50 мм
Арт. Х150878216
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.03
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Особенности бит
|профессиональная
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Совместимость
|шуруповёрт
- Бита оригинальная PZ1 WHIRLPOWER 963-21-0501 B используется в качестве сменной оснастки при работе с шурупами, саморезами или винтами. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Рекомендуются для профессионального использования.
Преимущества
- Высокоточный наконечник изготовлен по технологии холодной ковки для надежного крепления винта/шурупа.
- Запатентованный RSC ребристый дизайн обеспечивает бите/насадке бесперебойную работу и предотвращает повреждения крепежных деталей, увеличивая срок службы бит/насадок.
- Имеют превосходную твердость, высокий крутящий момент и длительный срок службы.