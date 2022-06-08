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Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
5.0
2
60 ₽
Биты крестовые PZ
    Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
    Арт. Х150878219
    5.0
    2
    Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
    Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм
      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм

      Бита Whirlpower 963-21-0502, PZ 2х50 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.012
      Особенности бит
      		профессиональная
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER 963-21-0502, PZ 2х50 мм имеет увеличенную длину и предназначена для заворачивания шурупов или винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.