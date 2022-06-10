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Бита Whirlpower 962-22-0702, РН2х70 мм
5.0
2
60 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 962-22-0702, РН2х70 мм
    Арт. О00000004306
    5.0
    2
    Бита Whirlpower 962-22-0702, РН2х70 мм

      Бита Whirlpower 962-22-0702, РН2х70 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.017
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER 962-22-0702, РН2х70 мм - имеет значительно увеличенную длину, что позволяет с ее помощью производить монтаж в труднодоступных местах. Предназначена для заворачивания шурупов и винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.