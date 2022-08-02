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Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
5.0
1
8 890 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
Арт. О00000041453
5.0
1
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
  • Персональная скидка
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS
Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS

Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS

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8 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041453
5.0
1

Характеристики

Производитель
Black+Decker
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска
Вес, кг
3.2
Мощность, кВт
0.8
Ширина скашивания леской, см
33
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер Black&Decker GL8033 используется для кошения травы в ограниченном пространстве. Предназначен для бытового применения, например, на даче. Длину штанги можно увеличить за счет телескопического механизма. Положение вспомогательной рукоятки легко регулируется. Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора. Модель имеет уникальное крепление триммерной головки, без резьбы.

    Преимущества

    • Инструмент можно использовать для выполнения окантовки краев газона
    • Отсутствие выхлопных газов
    • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы
    • Тихая работа