Триммер электрический Black+Decker GL8033-QS

Преимущества

Инструмент можно использовать для выполнения окантовки краев газона

Отсутствие выхлопных газов

Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы

Тихая работа

Триммер Black&Decker GL8033 используется для кошения травы в ограниченном пространстве. Предназначен для бытового применения, например, на даче. Длину штанги можно увеличить за счет телескопического механизма. Положение вспомогательной рукоятки легко регулируется. Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора. Модель имеет уникальное крепление триммерной головки, без резьбы.