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Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
5.0
1
8 650 ₽
9 490 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
Арт. О00000041454
5.0
1
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
  • Персональная скидка
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм

Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм

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8 650 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041454
5.0
1

Характеристики

Производитель
Black+Decker
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска
Вес, кг
3.2
Мощность, кВт
9
Ширина скашивания леской, см
35
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -840 ₽
8 650 ₽
9 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер Black&Decker GL9035-QS предназначена для скашивания и подравнивания кромок газона. Штанга триммера выдвигается на нужную длину, что способствует комфортному положению при работе. Ролик позволяет точнее подрезать края газона. Модель имеет уникальное крепление триммерной головки, без резьбы.

    Преимущества

    • Мощность инструмента 900 Вт
    • Работа в ограниченном пространстве
    • Телескопическая штанга
    • D-образная рукоятка с регулировкой угла наклона
    • Защитный кожух с отсекателем режущей лески
    • Место для хранения запасной катушки с леской
    • Небольшой вес Black&Decker GL9035-QS