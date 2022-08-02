Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм

Преимущества

Мощность инструмента 900 Вт

Работа в ограниченном пространстве

Телескопическая штанга

D-образная рукоятка с регулировкой угла наклона

Защитный кожух с отсекателем режущей лески

Место для хранения запасной катушки с леской

Небольшой вес Black&Decker GL9035-QS

Электрический триммер Black&Decker GL9035-QS предназначена для скашивания и подравнивания кромок газона. Штанга триммера выдвигается на нужную длину, что способствует комфортному положению при работе. Ролик позволяет точнее подрезать края газона. Модель имеет уникальное крепление триммерной головки, без резьбы.