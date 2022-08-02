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Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
Арт. О00000041454
- Персональная скидка
Триммер электрический Black+Decker GL9035-QS, 900 Вт, 7000 об./мин, 35 см, 2 мм
Арт. О00000041454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
|
Режущий элемент
|леска
|
Вес, кг
|3.2
|
Мощность, кВт
|9
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрический триммер Black&Decker GL9035-QS предназначена для скашивания и подравнивания кромок газона. Штанга триммера выдвигается на нужную длину, что способствует комфортному положению при работе. Ролик позволяет точнее подрезать края газона. Модель имеет уникальное крепление триммерной головки, без резьбы.
Преимущества
- Мощность инструмента 900 Вт
- Работа в ограниченном пространстве
- Телескопическая штанга
- D-образная рукоятка с регулировкой угла наклона
- Защитный кожух с отсекателем режущей лески
- Место для хранения запасной катушки с леской
- Небольшой вес Black&Decker GL9035-QS