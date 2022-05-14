Блок автоматики Джилекс 9001

Описание: Блок автоматики Джилекс предназначен для автоматизации работы электронасоса, защищает его от работы без воды (сухого хода). Обеспечивает запуск при понижении давления (открытие кранов) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие кранов). При использовании электронасоса с блоком автоматики для повышения давления воды из магистрального водопровода, входящее давление и давление, создаваемое электронасосом, складываются. Особенности: - Защита от сухого хода; - Регулировка стартового давления 1,5 – 3,5 бар; - Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе; - Все части блока автоматики, соприкасающиеся с водой разрешены для контакта с пищевыми продуктами; - Допустимое давление до 10 бар. - Минимальный проток воды 1,3 л/мин; - Максимальный проток воды 166 л/мин. Комплектация: - Блок Джилекс; - Инструкция по эксплуатации;- Упаковка.