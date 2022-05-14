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Блок автоматики Джилекс 9001
4.3
3
3 320 ₽
Для насосов и насосных станций
  • Персональная скидка
Блок автоматики Джилекс 9001
Арт. X16925186
4.3
3
Блок автоматики Джилекс 9001
  • Персональная скидка

Блок автоматики Джилекс 9001

Дарим скидки за
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3 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16925186
4.3
3

Характеристики

Производитель
Джилекс
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 320 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Описание: Блок автоматики Джилекс предназначен для автоматизации работы электронасоса, защищает его от работы без воды (сухого хода). Обеспечивает запуск при понижении давления (открытие кранов) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие кранов). При использовании электронасоса с блоком автоматики для повышения давления воды из магистрального водопровода, входящее давление и давление, создаваемое электронасосом, складываются. Особенности: - Защита от сухого хода; - Регулировка стартового давления 1,5 – 3,5 бар; - Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе; - Все части блока автоматики, соприкасающиеся с водой разрешены для контакта с пищевыми продуктами; - Допустимое давление до 10 бар. - Минимальный проток воды 1,3 л/мин; - Максимальный проток воды 166 л/мин. Комплектация: - Блок Джилекс; - Инструкция по эксплуатации;- Упаковка.