Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
Арт. Х2121254
Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
Арт. Х2121254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Номинальный ток, А
|50
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Напряжение, В
|220
- Блок автоматики Fubag Startmaster 6600 предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики Startmaster 6600 Fubag разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, TI 7000 A ES.
Преимущества
- Его можно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом режиме fubag startmaster BS 6600 непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается
- Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора
- Металлический корпус с ушками для крепления на стену
- Для защиты от вандализма предусмотрен замок