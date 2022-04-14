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Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
5.0
2
Найти аналог
Блок автоматики
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
    Арт. Х2121254
    5.0
    2
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
    Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)
      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)

      Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х2121254
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Номинальный ток, А
      		50
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок автоматики Fubag Startmaster 6600 предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики Startmaster 6600 Fubag разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, TI 7000 A ES. 

        Преимущества

        • Его можно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом режиме fubag startmaster BS 6600 непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается
        • Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора
        • Металлический корпус с ушками для крепления на стену
        • Для защиты от вандализма предусмотрен замок