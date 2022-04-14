Блок автоматики Fubag Startmaster BS 6600 (230V, для бензиновых электростанций BS 568207)

Блок автоматики Startmaster 6600 Fubag разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, TI 7000 A ES.

Блок автоматики Fubag Startmaster 6600 предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания.

Преимущества