Блок автоматики Startmaster BS 11500 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)

Блок автоматики Startmaster 11500 D предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., блок запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается.

Предусмотрена возможность выбора режима эксплуатации «зима/лето» для обеспечения успешного запуска в независимости от сезона. Во время длительных простоев, блок автоматики Fubag Startmaster BS 11500 D поддерживает уровень заряда аккумулятора.

Металлический корпус с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от вандализма предусмотрен замок. Блок автоматики разработан для совместной работы с трехфазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES.