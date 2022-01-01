Блок автоматики Startmaster BS 11500 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)
Характеристики
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Производитель
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Напряжение, В
|380
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Мин. рабочая температура, °С
|-20
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Макс. рабочая температура, °С
|55
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Степень защиты
|IP 23
Блок автоматики Startmaster 11500 D предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., блок запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается.
Предусмотрена возможность выбора режима эксплуатации «зима/лето» для обеспечения успешного запуска в независимости от сезона. Во время длительных простоев, блок автоматики Fubag Startmaster BS 11500 D поддерживает уровень заряда аккумулятора.
Металлический корпус с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от вандализма предусмотрен замок. Блок автоматики разработан для совместной работы с трехфазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES.