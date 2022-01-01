Блок автоматики Startmaster DS 17000 (230) для дизельных электростанций (DS 13000 A ES_DS 17000 A ES)

Блок автоматики Startmaster представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения потребителей электрической энергии при отключении основного источника питания. Блок автоматики предназначен для совместной работы с электростанциями Fubag, имеющими опцию автоматической работы и вынесенный на переднюю панель разъем для подключения блока.