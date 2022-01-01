Блок автоматики Startmaster DS 25000 (230V) для дизельных электростанций (DS_5500_A_ES DS_11000_A_ES)

Fubag Startmaster DS 25000 - блок автоматики, который предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Рассчитан на работу с высокой мощностью – до 25 кВт. Блок автоматики Fubag возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 2-6 сек., запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается.

Блок автоматики разработан для совместной работы с однофазными дизельными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей DS 5500 A ES, DS 11000 A ES. Интеллектуальный алгоритм запуска станции включает в себя оригинальную программу, включающую в себя: автоматический предпрогрев, цикл запусков, прогрев на холостых оборотах и подключение нагрузки. Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора. Металлический корпус с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от посторонних предусмотрен замок.

Особенности:

• 2 режима управления: ручной/авто; • Режим предпускового подогрева; • подзарядка аккумулятора при длительных простоях; • возможность крепления на стену; • на переднюю панель установлен антивандальный замок; • комплектуется кабелем - 8 м; • электронная система зажигания и регулировки оборотов двигателя.