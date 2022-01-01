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Блок автоматики Startmaster DS 30(230V) для однофазных диз. станций мощностью до 22 кВА
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Блок автоматики
    Блок автоматики Startmaster DS 30(230V) для однофазных диз. станций мощностью до 22 кВА
    Арт. fubag_664
    Блок автоматики Startmaster DS 30(230V) для однофазных диз. станций мощностью до 22 кВА

      Блок автоматики Startmaster DS 30(230V) для однофазных диз. станций мощностью до 22 кВА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_664

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Макс. мощность, кВт
      		22
      Напряжение, В
      		220
      Степень защиты
      		IP 23
      Количество фаз
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Устройство предназначено для обеспечения основного и резервного питания и может применяться в высотных зданиях, телекоммуникационном оборудовании, угледобывающей промышленности, морской промышленности, машиностроении, медицине, военной промышленности и т.д. В качестве основного источника питания могут использоваться электрическая сеть, электростанция, аккумулятор и т.д. Время коммутации составляет 1 секунду. Пользователь может сам задавать время задержки. Если одновременно используются основной и резервный источник питания, приоритетом обладает электрическая сеть. Особенности:

        • Переключение на две нагрузки, моторный привод и микроэлектронную систему управления;
        • Надежную систему механической и электрической блокировки, обеспечивающая высокую безопасность;
        • Отключение обоихисточников питания при аварийной ситуации;
        • Индикацию включения/выключения, замок, различные функции для обеспечения надежного электроснабжения и отключения нагрузки;
        • Хорошую электромагнитную совместимость, подавление помехи помехозащищенность;
        • Высокая степень автоматизации;
        • Интерфейс ввода/вывода, возможность дистанционного управления и управления.