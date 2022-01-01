Блок автоматики Startmaster DS 30(230V) для однофазных диз. станций мощностью до 22 кВА

Устройство предназначено для обеспечения основного и резервного питания и может применяться в высотных зданиях, телекоммуникационном оборудовании, угледобывающей промышленности, морской промышленности, машиностроении, медицине, военной промышленности и т.д. В качестве основного источника питания могут использоваться электрическая сеть, электростанция, аккумулятор и т.д. Время коммутации составляет 1 секунду. Пользователь может сам задавать время задержки. Если одновременно используются основной и резервный источник питания, приоритетом обладает электрическая сеть. Особенности:

Переключение на две нагрузки, моторный привод и микроэлектронную систему управления;

Надежную систему механической и электрической блокировки, обеспечивающая высокую безопасность;

Отключение обоихисточников питания при аварийной ситуации;

Индикацию включения/выключения, замок, различные функции для обеспечения надежного электроснабжения и отключения нагрузки;

Хорошую электромагнитную совместимость, подавление помехи помехозащищенность;

Высокая степень автоматизации;

Интерфейс ввода/вывода, возможность дистанционного управления и управления.