Блок автоматики Startmaster DS 30D(400V) для трехфазных диз. станций мощностью до 40кВА
Характеристики
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Производитель
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Напряжение, В
|220, 380
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Степень защиты
|IP 23
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Габариты, мм
|620x520x300
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Вес, кг
|29.4
Блок автоматики FUBAG Startmaster DS 30D(400V) для трехфазных дизельных станций: DS18DAES, DS18DACES, DS22DAES, DS22DACES, DS30DAES, DS30DACES.
Устройство предназначено для обеспечения основного и резервного питания и может применяться в высотных зданиях, телекоммуникационном оборудовании, угледобывающей промышленности, морской промышленности, машиностроении, медицине, военной промышленности и т.д. В качестве основного источника питания могут использоваться электрическая сеть, электростанция, аккумулятор и т.д. Время коммутации составляет 1 сек. Пользователь может сам задавать время задержки. Если одновременно используются основной и резервный источник питания, приоритетом обладает электрическая сеть.
Особенности:
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Переключение на две нагрузки, моторный привод и микроэлектронную систему управления;
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Надежную систему механической и электрической блокировки, обеспечивающая высокую безопасность;
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Отключение обоихисточников питания при аварийной ситуации;
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Индикацию включения/выключения, замок, различные функции для обеспечения надежного электроснабжения и отключения нагрузки;
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Хорошую электромагнитную совместимость, подавление помехи помехозащищенность;
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Высокая степень автоматизации;
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Интерфейс ввода/вывода, возможность дистанционного управления и управления.
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