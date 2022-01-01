Блок автоматики Startmaster DS 30D(400V) для трехфазных диз. станций мощностью до 40кВА

Блок автоматики FUBAG Startmaster DS 30D(400V) для трехфазных дизельных станций: DS18DAES, DS18DACES, DS22DAES, DS22DACES, DS30DAES, DS30DACES.

Устройство предназначено для обеспечения основного и резервного питания и может применяться в высотных зданиях, телекоммуникационном оборудовании, угледобывающей промышленности, морской промышленности, машиностроении, медицине, военной промышленности и т.д. В качестве основного источника питания могут использоваться электрическая сеть, электростанция, аккумулятор и т.д. Время коммутации составляет 1 сек. Пользователь может сам задавать время задержки. Если одновременно используются основной и резервный источник питания, приоритетом обладает электрическая сеть.

Особенности: